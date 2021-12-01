Нарушившие закон 22 депутата в Ростовской области могут лишиться мандата досрочно

Во время заседания губернатору Василию Голубеву рассказали о нарушениях антикоррупционного законодательства. К ответственности привлекли 224 госслужащих и восемь глав муниципальных образований за допущенные ошибки в заполнении декларации о доходах.
Кроме того, были выявлены факты предоставления неполных или неверных сведений об имуществе и доходах в декларациях 22 депутатов муниципальных администраций. В отношении этих парламентариев были направлены требования о досрочном прекращении полномочий.
Губернатор заявил, что реакция должна быть по каждому допущенному нарушению.
Ранее беглого бывшего депутата из Ростовской области Бессонова нашли в Лондоне в ноябре. Хотя суд в донском регионе приговорил его к трем годам колонии.