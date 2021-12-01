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Нарушившие закон 22 депутата в Ростовской области могут лишиться мандата досрочно

1 декабря 2021, 11:06
Фото: master1305/freepik.com
В Ростовской области 22 парламентария могут досрочно сложить полномочия из-за нарушений, прозвучало на заседании в правительстве региона.

Во время заседания губернатору Василию Голубеву рассказали о нарушениях антикоррупционного законодательства. К ответственности привлекли 224 госслужащих и восемь глав муниципальных образований за допущенные ошибки в заполнении декларации о доходах.

Кроме того, были выявлены факты предоставления неполных или неверных сведений об имуществе и доходах в декларациях 22 депутатов муниципальных администраций. В отношении этих парламентариев были направлены требования о досрочном прекращении полномочий.

Губернатор заявил, что реакция должна быть по каждому допущенному нарушению.

Ранее беглого бывшего депутата из Ростовской области Бессонова нашли в Лондоне в ноябре. Хотя суд в донском регионе приговорил его к трем годам колонии.

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