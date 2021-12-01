«Норникель» спасает суда, застрявшие в ледяном плену на Северном морском пути

Сложная ледовая обстановка привела к тому, что в начале ноября во льдах в восточной части Северного морского пути застряли несколько судов. Как сообщает информационный портал kp.ru, «Таймыр» проводит флот с грузами «Норильского никеля».
Ледокол участвует в транспортировке грузов в районе Дудинки. Но график будет изменен по просьбе заместителя гендиректора государственной корпорации «Росатом» Вячеслава Рукши. Теперь «Таймыр» будет участвовать в спасательной операции.
«Понимая всю серьезность сложившейся ситуации, „Норникель“ выделил единственный привлеченный компанией атомный ледокол для оказания поддержки спасательной операции, — сообщил Вячеслав Рукша. — Мы всегда ценили и будем ценить взаимоотношения с нашим партнером и искренне благодарим менеджмент „Норникеля“ за ответственный подход к вопросу и предоставление атомного ледокола, находящегося под долгосрочным контрактом у компании. Взаимная помощь и выручка в море являются высшим приоритетом и характеризуют „Норникель“ как надежного партнера, на которого всегда можно положиться».
Старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий заявил, в свою очередь, о том, что сотрудничество самых крупных российских компаний в крайне сложных условиях Арктики позволяет сделать более безопасным мореплавание по Северному морскому пути.
Дубовицкий напомнил о том, что «Росатом» — стратегический партнер компании «Норникель». Благодаря этим партнерским отношениям становится возможным решение одновременно нескольких задач в масштабах государства. В их числе — реализация проектов на территории Арктики, импортозамещение и развитие инфраструктуры Северного морского пути.
«Норникель» — один из крупнейших грузоперевозчиков по Северному морскому пути. В минувшем году эта компания обеспечила транспортировку не менее 1,63 миллиона тонн грузов. Во флотилии «Норникеля» — шесть судов усиленного ледового класса Arc7. Главный ледокол для проводки кораблей — это атомный ледокол «Таймыр».