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«Норникель» спасает суда, застрявшие в ледяном плену на Северном морском пути

1 декабря 2021, 17:58
Фото: pxhere.com
«Норникель» участвует в операции по спасению судов, которые попали в ледяной плен на Северном морском пути. В ближайшее время горно-металлургическая компания планирует направить на помощь заблокированным кораблям атомный ледокол «Таймыр».

Сложная ледовая обстановка привела к тому, что в начале ноября во льдах в восточной части Северного морского пути застряли несколько судов. Как сообщает информационный портал kp.ru, «Таймыр» проводит флот с грузами «Норильского никеля».

Ледокол участвует в транспортировке грузов в районе Дудинки. Но график будет изменен по просьбе заместителя гендиректора государственной корпорации «Росатом» Вячеслава Рукши. Теперь «Таймыр» будет участвовать в спасательной операции.

«Понимая всю серьезность сложившейся ситуации, „Норникель“ выделил единственный привлеченный компанией атомный ледокол для оказания поддержки спасательной операции, — сообщил Вячеслав Рукша. — Мы всегда ценили и будем ценить взаимоотношения с нашим партнером и искренне благодарим менеджмент „Норникеля“ за ответственный подход к вопросу и предоставление атомного ледокола, находящегося под долгосрочным контрактом у компании. Взаимная помощь и выручка в море являются высшим приоритетом и характеризуют „Норникель“ как надежного партнера, на которого всегда можно положиться».

Старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий заявил, в свою очередь, о том, что сотрудничество самых крупных российских компаний в крайне сложных условиях Арктики позволяет сделать более безопасным мореплавание по Северному морскому пути.

Дубовицкий напомнил о том, что «Росатом» — стратегический партнер компании «Норникель». Благодаря этим партнерским отношениям становится возможным решение одновременно нескольких задач в масштабах государства. В их числе — реализация проектов на территории Арктики, импортозамещение и развитие инфраструктуры Северного морского пути.

«Норникель» — один из крупнейших грузоперевозчиков по Северному морскому пути. В минувшем году эта компания обеспечила транспортировку не менее 1,63 миллиона тонн грузов. Во флотилии «Норникеля» — шесть судов усиленного ледового класса Arc7. Главный ледокол для проводки кораблей — это атомный ледокол «Таймыр».

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