«Норникель» спасает суда, застрявшие в ледяном плену на Северном морском пути

«Понимая всю серьезность сложившейся ситуации, „Норникель“ выделил единственный привлеченный компанией атомный ледокол для оказания поддержки спасательной операции, — сообщил Вячеслав Рукша. — Мы всегда ценили и будем ценить взаимоотношения с нашим партнером и искренне благодарим менеджмент „Норникеля“ за ответственный подход к вопросу и предоставление атомного ледокола, находящегося под долгосрочным контрактом у компании. Взаимная помощь и выручка в море являются высшим приоритетом и характеризуют „Норникель“ как надежного партнера, на которого всегда можно положиться».