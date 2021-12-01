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Реконструкцию Таганрогского кольца проведут для разгрузки западного выезда в Ростове

1 декабря 2021, 12:48
Фото: donland.ru
В Ростовской области планируется провести работы по реконструкции Таганрогского кольца, чтобы решить транспортные проблемы на западном выезде, сообщили в правительстве региона.

В рамках проекта будут расширены полосы, в данный момент проходят предпроектные работы. По словам губернатора Василия Голубева, дорожное строительство является одним из приоритетных направлений.

«Это одна из главных проблем, на которые жалуются местные жители. Урезать финансирование дорожного строительства в следующем году не будут», — уточнил губернатор.

Ранее появилась информация, что до четырех полос расширят дорогу возле будущего моста через Ростовское море. На строительство путепровода планируется направить 400 миллионов рублей.

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