Реконструкцию Таганрогского кольца проведут для разгрузки западного выезда в Ростове

В рамках проекта будут расширены полосы, в данный момент проходят предпроектные работы. По словам губернатора Василия Голубева, дорожное строительство является одним из приоритетных направлений.
«Это одна из главных проблем, на которые жалуются местные жители. Урезать финансирование дорожного строительства в следующем году не будут», — уточнил губернатор.
Ранее появилась информация, что до четырех полос расширят дорогу возле будущего моста через Ростовское море. На строительство путепровода планируется направить 400 миллионов рублей.