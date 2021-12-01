Рестораторы Ростовской области потребовали разрешить работу общепита до 24.00

Как сообщил генеральный директор ООО «Управляющая компания „РестПрофи“» Алексей Заяц, до сих пор не ясно по какой причине общепит должен закрываться после наступления 21.00 мск, а не, например, в 23.00. По его мнению, работа до конкретного времени никак не влияет на распространение новой коронавирусной инфекции, а только загоняет бизнес в убытки.