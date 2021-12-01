Рестораторы Ростовской области потребовали разрешить работу общепита до 24.00

Как сообщил генеральный директор ООО «Управляющая компания „РестПрофи“» Алексей Заяц, до сих пор не ясно по какой причине общепит должен закрываться после наступления 21.00 мск, а не, например, в 23.00. По его мнению, работа до конкретного времени никак не влияет на распространение новой коронавирусной инфекции, а только загоняет бизнес в убытки.
Рестораторы заявили, рестораторов остается вопрос о том, как выживать предприятиям, которые осуществляют свою работу в ночное время, речь о барах, караоке, пабах и так далее. Рестораторы считают, что есть всего два варианта: либо «все бросить», либо уходить в нелегальную зону.
«Прекрасно понимаю тех, кто идет на риски и продолжает работать после 21.00. Их толкают к этому», — сообщил Алексей Заяц.