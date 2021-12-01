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Рестораторы Ростовской области потребовали разрешить работу общепита до 24.00

1 декабря 2021, 12:45
Фото: pexels.com
Рестораторы Ростовской области обратились к правительству региона с просьбой разрешить осуществлять работу точек общепита до полуночи, говорилось в ходе пресс-конференции 1 декабря, посвященной проблемам общепита и гостиниц.

Как сообщил генеральный директор ООО «Управляющая компания „РестПрофи“» Алексей Заяц, до сих пор не ясно по какой причине общепит должен закрываться после наступления 21.00 мск, а не, например, в 23.00. По его мнению, работа до конкретного времени никак не влияет на распространение новой коронавирусной инфекции, а только загоняет бизнес в убытки.

Рестораторы заявили, рестораторов остается вопрос о том, как выживать предприятиям, которые осуществляют свою работу в ночное время, речь о барах, караоке, пабах и так далее. Рестораторы считают, что есть всего два варианта: либо «все бросить», либо уходить в нелегальную зону.

«Прекрасно понимаю тех, кто идет на риски и продолжает работать после 21.00. Их толкают к этому», — сообщил Алексей Заяц.

Ранее чиновники дали прогноз развития общепита в Ростовской области в условиях пандемии.

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