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Старики и беременные в Ростовской области будут подписывать отказы от вакцинации

1 декабря 2021, 16:49
Фото: pexels.com
В Ростовской области у пенсионеров и беременных женщин, не желающих прививаться против коронавируса, будут брать письменный отказ, об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщил министра здравоохранения Юрий Кобзев.

Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев сообщил, что на сегодняшний день существует необходимость в вакцинации населения старше 60 лет, однако в этом направлении регион отстает.

По словам Кобзева, в Минздрав региона доведена информация о том, что при работе с пациентами в категории 60+, а также у беременных женщин в случае отказа от вакцинации, необходимо брать письменный отказ

«Я прошу и главных врачей, и глав территорий периодически контролировать эту работу», — заявил Юрий Кобзев.

Ранее жители Ростова-на-Дону сообщили, что боятся новых ограничений в связи с появлением нового штамма коронавируса, который обнаружили в Африке.

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#Новости#Антонина Каршина#Коронавирус COVID-19
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