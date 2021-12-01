Старики и беременные в Ростовской области будут подписывать отказы от вакцинации

Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев сообщил, что на сегодняшний день существует необходимость в вакцинации населения старше 60 лет, однако в этом направлении регион отстает.
По словам Кобзева, в Минздрав региона доведена информация о том, что при работе с пациентами в категории 60+, а также у беременных женщин в случае отказа от вакцинации, необходимо брать письменный отказ
«Я прошу и главных врачей, и глав территорий периодически контролировать эту работу», — заявил Юрий Кобзев.
Ранее жители Ростова-на-Дону сообщили, что боятся новых ограничений в связи с появлением нового штамма коронавируса, который обнаружили в Африке.