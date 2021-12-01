Таганрожец похитил у австрийской компании 620 миллионов рублей

Как сообщает следствие, обвиняемый с февраля 2016 по октябрь 2017 предоставил подложные документы и похитил у компании из Австрии более 620 миллионов рублей, которые он перечислил в подконтрольные фирмы в качестве аванса. При этом более 20 миллионов рублей также были им легализованы с помощью финансовых операций.
При этом следствию стало известно, что с апреля 2016 по октябрь 2017 обвиняемый занимался контрабандой через таможенную границу стратегически важных товаров. Речь идет о ломе металла общей стоимостью в 500 миллионов рулей. При этом фигурант представлял в таможенные органы ложные сведения об их реальной стоимости, а также уклонялся от уплаты таможенных платежей на сумму выше 13 миллионов рублей.
Уголовное дело было направлено в суд Ростова-на-Дону, злоумышленнику грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.