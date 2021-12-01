Таганрожец похитил у австрийской компании 620 миллионов рублей

Как сообщает следствие, обвиняемый с февраля 2016 по октябрь 2017 предоставил подложные документы и похитил у компании из Австрии более 620 миллионов рублей, которые он перечислил в подконтрольные фирмы в качестве аванса. При этом более 20 миллионов рублей также были им легализованы с помощью финансовых операций.