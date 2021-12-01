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В первый день зимы часть Таганрога и Ростова-на-Дону остались без света

1 декабря 2021, 10:05
Фото: pexels.com
В Ростове-на-Дону и Таганроге в среду 1 декабря, отключили электричество на нескольких улицах, сообщается на порталах энергокомпаний.

В Таганроге света нет на 22-й Садовой площадке, Северной, Маршала Жукова, Полевой, Садовой. Также электричество выключили во 2-м, 5-м, 3-м и 4-м Линейных проездах.

В Ростове-на-Дону в этот день обесточили улицы Комсомольская, 23-я линия, 25-я линия, 27-я линия, 29-я линия, 31-я линия, 30-я линия, Мясникова, площадь Свободы. Также это коснулось улиц Андрея Сладкова, Калинина, Крайняя, Осипенко, Губаревича, 5-я Кольцевая, 6-я Кольцевая, Профсоюзная, Разина, Ясная, Губаревича.

Ранее в Ростовской области назвали причины высоких тарифов на электричество. Дело в том, что поставки электроэнергии происходят через дистрибуцию бытовых компаний, а это все отражается на тарифах.

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