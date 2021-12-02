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Posted 2 декабря 2021, 08:46

Published 2 декабря 2021, 08:46

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Алексей Логвиненко пригрозил экс-руководству Ростовводоканала уголовными делами

2 декабря 2021, 08:46
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил о хищениях в Ростовводоканале бывшим руководством, прозвучало во время совещания.

Сити-менеджер предложил провести аудит после появившейся информации о финансовых махинациях. Теперь градоначальник хочет изучить финансовое положение организации.

«Была сорвана инвестиционная кампания, известно, руководители 300 миллионов рублей распределили сами себе. Они знают, что сядут и садятся по очереди, но все равно пытаются украсть», — уточнил Логвиненко.

Саму ситуацию в компании сити-менеджер назвал страшной. По его словам, люди несколько лет похищали деньги и это доказал суд.

Напомним, что Поркшеев официально стал генеральным директором Ростовводоканала с конца ноября.

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