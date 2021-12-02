Алексей Логвиненко пригрозил экс-руководству Ростовводоканала уголовными делами

Posted 2 декабря 2021, 08:46
Published 2 декабря 2021, 08:46
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Сити-менеджер предложил провести аудит после появившейся информации о финансовых махинациях. Теперь градоначальник хочет изучить финансовое положение организации.
«Была сорвана инвестиционная кампания, известно, руководители 300 миллионов рублей распределили сами себе. Они знают, что сядут и садятся по очереди, но все равно пытаются украсть», — уточнил Логвиненко.
Саму ситуацию в компании сити-менеджер назвал страшной. По его словам, люди несколько лет похищали деньги и это доказал суд.
Напомним, что Поркшеев официально стал генеральным директором Ростовводоканала с конца ноября.