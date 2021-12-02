Telegram пригрозил разработчикам отключением за отказ размещать рекламу

Открыть доступ к рекламе требуется уже с 1 января 2022 года. В предупреждении сказано, что Telegram, к сожалению, не может оказывать финансовую поддержку сторонним приложениям, не отображающим спонсируемые сообщения. Там также сказано, чтобы такие приложения придется отключить. Некоторые разработчики уже согласились на данное требование.