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Telegram пригрозил разработчикам отключением за отказ размещать рекламу

2 декабря 2021, 06:38
Фото: flickr.com
Telegram требует от неофициальных клиентов добавить рекламные сообщения. В противном случае не исключено отключение приложений, которые отказались от этого.

Мессенджер начал рассылать разработчикам неофициальных клиентов уведомления с требованием добавить рекламные сообщения. При отказе или игнорировании данных сообщений Telegram обещает отключить их клиентов, пишет 360tv.ru со ссылкой на TJournal.

Открыть доступ к рекламе требуется уже с 1 января 2022 года. В предупреждении сказано, что Telegram, к сожалению, не может оказывать финансовую поддержку сторонним приложениям, не отображающим спонсируемые сообщения. Там также сказано, чтобы такие приложения придется отключить. Некоторые разработчики уже согласились на данное требование.

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