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В России продолжается объединение предприятий авиационной отрасли

2 декабря 2021, 17:49
Фото: 1Медиаинвест
В России в настоящее время продолжается процесс консолидации авиационной промышленности. Так, МиГ, Сухой и ОАК будут сведены в единую оргструктуру, и ОАК из формальной превратится в реальную головную организацию и получит управленческую субъектность.

Процесс можно было бы назвать чисто бюрократическим, но проблема управления ресурсами и мощностями в российской авиаиндустрии в течение многих лет осложнялась раздробленностью системы управления. Последнее не позволяло ни концентрировать средства на важнейших проектах, ни проводить реорганизацию производств, владельцами которых выступали разные предприятия.

Объединенный субъект приведет к упрощению этого процесса — так, как это уже случилось десять лет назад, например, в «Алмаз-Антее», как это имеет место сейчас в «Вертолетах России», и привести структуру управления промышленности к актуальным возможностям экономики и рыночным потребностям. Лидеры направлений, вокруг которых и будет идти консолидация, в целом уже ясны — в боевой авиации это будет «Сухой», в гражданской — «Иркут». Самым главным вопросом будет предстоящая реорганизация промышленности — и здесь нужно будет взять в расчет мнения регионов. Процессы сокращения и слияния производственных площадок сильно затрагивают экономику регионов, и у их глав скорее всего будут собственные мнения относительно структуры промышленности, не всегда совпадающие с позицией менеджмента ОАК, считают авторы Телеграм-канала Мейстер.

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