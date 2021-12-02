В России продолжается объединение предприятий авиационной отрасли

Объединенный субъект приведет к упрощению этого процесса — так, как это уже случилось десять лет назад, например, в «Алмаз-Антее», как это имеет место сейчас в «Вертолетах России», и привести структуру управления промышленности к актуальным возможностям экономики и рыночным потребностям. Лидеры направлений, вокруг которых и будет идти консолидация, в целом уже ясны — в боевой авиации это будет «Сухой», в гражданской — «Иркут». Самым главным вопросом будет предстоящая реорганизация промышленности — и здесь нужно будет взять в расчет мнения регионов. Процессы сокращения и слияния производственных площадок сильно затрагивают экономику регионов, и у их глав скорее всего будут собственные мнения относительно структуры промышленности, не всегда совпадающие с позицией менеджмента ОАК, считают авторы Телеграм-канала Мейстер.