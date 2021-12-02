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За нарушение закона 22 депутата в Ростовской области могут лишиться мандатов досрочно

2 декабря 2021, 04:47
Фото: Правительство РО
В Ростовской области планируется лишить мандатов 22 депутатов, которые допустили нарушения законов, заявили в облправительстве.

Этот вопрос обсудили на заседании, которое провел губернатор Василий Голубев. Стало известно, что региональная антикоррупционная комиссия привлекла к ответственности 224 чиновников и восемь глав муниципалитетов.

Чаще всего нарушения были связаны с ошибками в декларациях о доходах. Некоторые не полностью отражали информацию о заработках.

В отношении 22 депутатов муниципального уровня направили требование досрочно прекратить полномочия. По словам губернатора, должна быть реакция на каждое нарушение.

«По каждому факту должны быть адекватные меры реагирования. Проводить работу необходимо точечно», — уточнил глава региона.

Ранее ростовский обком КПРФ вызвали в суд из-за нарушения ограничений на пленуме.

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