Болельщики ФК «Ростов» покинут трибуны во время игры с «Зенитом» из-за беспредела

Все началось с игры между ЦСКА и «Зенитом», когда фанаты применили пиротехнику. Из-за этого произошли массовые задержания, эта операция затянулась, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи. Фанаты называли это беспределом.
Теперь болельщики клубов РПЛ пригрозили уходить с матчей в поддержку фанатов ЦСКА. Эту акцию готовы поддержать и те, кто болеют за ФК «Ростов».
«Просим тех, кто не согласен с этим решением, не покупать билеты в гостевой сектор, а находиться на других трибунах», — сказано в заявлении.