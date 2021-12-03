rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Болельщики ФК «Ростов» покинут трибуны во время игры с «Зенитом» из-за беспредела

3 декабря 2021, 11:01
Фото: vk.com/fcrostov
«Ростов» «Зенит»
Болельщики футбольного клуба «Ростов» хотят уйти с матча против «Зенита» в знак протеста, заявили они в соцсетях.

Все началось с игры между ЦСКА и «Зенитом», когда фанаты применили пиротехнику. Из-за этого произошли массовые задержания, эта операция затянулась, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи. Фанаты называли это беспределом.

Теперь болельщики клубов РПЛ пригрозили уходить с матчей в поддержку фанатов ЦСКА. Эту акцию готовы поддержать и те, кто болеют за ФК «Ростов».

«Просим тех, кто не согласен с этим решением, не покупать билеты в гостевой сектор, а находиться на других трибунах», — сказано в заявлении.

Ранее фанаты потребовали «порезать» зарплаты футболистам «Ростова» после проигрыша «Ахмату».

Материалы по теме
Владелец ФК «Чайка» построит в Ростове спортивный комплекс за миллиард рублейФК «Ростов» попросил отменить штраф за рекламу букмекерской конторы в 2020 годуСкандально известный футболист Павел Мамаев уйдет из ФК «Ростов» до конца 2021 года
#Новости#Спорт
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00