Фонд Росконгресс: Развитие креативных индустрий – это очевидная точка роста

«Креативная экономика предоставляет большие перспективы для инвестирования в развитие малого и среднего бизнеса. Фонд Росконгресс обладает важнейшими компетенциями по исследованию и оценке этих тенденций, что позволяет нам давать прогноз по эффективным бизнес-моделям и предвидеть новые тренды в сфере креативных индустрий. Развитие креативных индустрий является очевидной точкой роста и рациональным экономическим решением», – отметила Елена Маринина, замдиректора Фонда Росконгресс, директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум.