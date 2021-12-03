Фонд Росконгресс: Развитие креативных индустрий – это очевидная точка роста

В повестку сессии вынесли вопросы о новых возможностях, которые креативные индустрии дают инвесторам. Участники поделились мнениями по поводу того, как креативная экономика объединяет страны и народы, как содействует достижению целей устойчивого развития.
Модератором стала учредитель Центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко. На сессии также выступили глава совета директоров группы компаний «Рики», президент Ассоциации анимационного кино Илья Попов, гендиректор Политехнического музея Елена Проничева, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, директор «Ленфильма» и генеральный директор холдинга 1MI Федор Щербаков и другие.
Участники форума в своих выступлениях отметили, что, несмотря на неблагоприятную ситуацию из-за пандемии, креативные индустрии существенно превышают темпы роста мировой экономики и остаются одним из самых значительных стимулов ее развития.
Системная господдержка креативных индустрий позволит увеличить их долю в отечественной экономике с текущих 2,2% до 6%, а также приведет к повышению доли граждан, занятых в творческих профессиях, с 4,6% до 15%.
«Креативная экономика предоставляет большие перспективы для инвестирования в развитие малого и среднего бизнеса. Фонд Росконгресс обладает важнейшими компетенциями по исследованию и оценке этих тенденций, что позволяет нам давать прогноз по эффективным бизнес-моделям и предвидеть новые тренды в сфере креативных индустрий. Развитие креативных индустрий является очевидной точкой роста и рациональным экономическим решением», – отметила Елена Маринина, замдиректора Фонда Росконгресс, директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум.
Организация национального дня Российской Федерации в рамках Всемирной универсальной выставки предоставляет большие возможности для презентации на мировой арене наших важнейших инвестпроектов, передовых отечественных брендов, важнейших инициатив в социально-экономической сфере», - отметил советник президента РФ Антон Кобяков.