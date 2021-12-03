«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» в пятницу, 3 декабря

Игра прошла в Санкт-Петербурге в рамках 17-го тура РПЛ, это был последний гостевой матч 2021 года для «Ростова». Футболисты играли в холодную погоду, известно, что во время игры температура воздуха опустилась на шесть градусов ниже нуля.