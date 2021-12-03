«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» в пятницу, 3 декабря

Игра прошла в Санкт-Петербурге в рамках 17-го тура РПЛ, это был последний гостевой матч 2021 года для «Ростова». Футболисты играли в холодную погоду, известно, что во время игры температура воздуха опустилась на шесть градусов ниже нуля.
Всего «Ростов» сыграл с питерским клубом 52 раза, включая и эту игру. «Зенит» одержал победу 27 раз, а «Ростов» — 12, еще 12 раз была зафиксирована ничья. Сегодняшний результат игры «пополнил копилку» сыгранных вничью игр между этими командами.
Первый тайм сегодняшней игры завершился счетом 1:2 в пользу «Ростова», во втором тайме «Зенит» забил еще один гол. Сейчас в турнирной таблице РПЛ «Ростов» находится на 11 месте.
Следующая встреча «Ростова» пройдет с командой «Урал», игра состоится 11 декабря.
Напомним, что ранее «Ростов» также сыграл вничью с командой Уфы, эта игра проходила дома у ростовчан.