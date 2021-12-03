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«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» в пятницу, 3 декабря

3 декабря 2021, 18:03
Фото: pixabay.com
ФК «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» после проигрыша «Ахмату», о результатах игры стало известно по итогу матча 3 декабря.

Игра прошла в Санкт-Петербурге в рамках 17-го тура РПЛ, это был последний гостевой матч 2021 года для «Ростова». Футболисты играли в холодную погоду, известно, что во время игры температура воздуха опустилась на шесть градусов ниже нуля.

Всего «Ростов» сыграл с питерским клубом 52 раза, включая и эту игру. «Зенит» одержал победу 27 раз, а «Ростов» — 12, еще 12 раз была зафиксирована ничья. Сегодняшний результат игры «пополнил копилку» сыгранных вничью игр между этими командами.

Первый тайм сегодняшней игры завершился счетом 1:2 в пользу «Ростова», во втором тайме «Зенит» забил еще один гол. Сейчас в турнирной таблице РПЛ «Ростов» находится на 11 месте.

Следующая встреча «Ростова» пройдет с командой «Урал», игра состоится 11 декабря.

Напомним, что ранее «Ростов» также сыграл вничью с командой Уфы, эта игра проходила дома у ростовчан.

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