Ростовчанка почти 10 лет оказывает помощь нуждающимся семьям

Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», за годы своей благотворительной работы Ирина нашла много соратников, а недавно она открыла благотворительный фонд «Твори добро РНД». Ежегодно волонтеры помогают трем тысячам женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
По словам Ирины, помощь оказывается как в Ростове, так и по всему региону.
«О нас узнают по сарафанному радио. Привозим нуждающимся еду, одежду, кому — то помогаем с ремонтом и уборкой. Все зависит от ситуации и потребностей», — рассказала она.
Ирина отметила, что семьи сначала проверяют на предмет того, что они действительно оказались в сложной экономической ситуации. При этом, для многих мам важна не только гуманитарная помощь, но и моральная поддержка.