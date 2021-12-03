rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчанка почти 10 лет оказывает помощь нуждающимся семьям

3 декабря 2021, 11:20
Фото: pixnio.com
Жительница Ростова-на-Дону, мама троих детей, Ирина Бурлакова, помогает нуждающимся семьям почти десять лет.

Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», за годы своей благотворительной работы Ирина нашла много соратников, а недавно она открыла благотворительный фонд «Твори добро РНД». Ежегодно волонтеры помогают трем тысячам женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

По словам Ирины, помощь оказывается как в Ростове, так и по всему региону.

«О нас узнают по сарафанному радио. Привозим нуждающимся еду, одежду, кому — то помогаем с ремонтом и уборкой. Все зависит от ситуации и потребностей», — рассказала она.

Ирина отметила, что семьи сначала проверяют на предмет того, что они действительно оказались в сложной экономической ситуации. При этом, для многих мам важна не только гуманитарная помощь, но и моральная поддержка.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00