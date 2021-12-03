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В Минсельхозе намерены сдерживать цены на сахар и масло

3 декабря 2021, 16:32
Фото: pixabay.com
Чтобы сдержать рост цен на сахар и растительное масло в Минсельхозе планируют увеличить объемы закупок.

Напомним, в октябре компания “Бунге СНГ”, производящая подсолнечные масла ideal и “Олейна” заявила, что отпускные цены вырастут на 3,2%. Это объясняется окончанием срока действия договора о сдерживании цен, заключенного между производителями масел и кабмином, пишет iz.ru.

Чтобы сдержать цены в Министерстве сельского хозяйства намерены увеличить закупки. Помимо этого в ведомстве намерены просить правительство об увеличении экспортных пошлин на растительное масло, в случае необходимости. Также будет создано резервное хранилище для сахара, из которого можно будет пополнять запасы, в случае ухудшения ситуации на рынке.

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