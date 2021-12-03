В Минсельхозе намерены сдерживать цены на сахар и масло

Чтобы сдержать цены в Министерстве сельского хозяйства намерены увеличить закупки. Помимо этого в ведомстве намерены просить правительство об увеличении экспортных пошлин на растительное масло, в случае необходимости. Также будет создано резервное хранилище для сахара, из которого можно будет пополнять запасы, в случае ухудшения ситуации на рынке.