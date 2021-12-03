В Москве проанализировали состояние российского здравоохранения

Как сообщает mkset.ru, председатель думского комитета Дмитрий Хубезов рассказал, что пандемия коронавируса заставит ускоренным темпом перевести систему здравоохранения на работу по личностно ориентированной модели, предполагающей персонализированное здравоохранение с переходом к превентивной медицине. С созданием генетического паспорта пациента появится возможность еще в ходе доклинической стадии узнавать о возможной угрозе развития заболевания. Это позволит предотвратить или как минимум заметно уменьшить риск его развития.