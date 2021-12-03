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В Москве проанализировали состояние российского здравоохранения

3 декабря 2021, 13:04
Фото: pixabay.com
В Москве в ходе цикла экспертных дискуссий «Здравоохранение в России – 2021» специалисты обсудили широкий спектр вопросов отечественной медицины. Организовал масштабное мероприятие Фонд Росконгресс совместно с Комитетом Госдумы по охране здоровья.

Как сообщает mkset.ru, председатель думского комитета Дмитрий Хубезов рассказал, что пандемия коронавируса заставит ускоренным темпом перевести систему здравоохранения на работу по личностно ориентированной модели, предполагающей персонализированное здравоохранение с переходом к превентивной медицине. С созданием генетического паспорта пациента появится возможность еще в ходе доклинической стадии узнавать о возможной угрозе развития заболевания. Это позволит предотвратить или как минимум заметно уменьшить риск его развития.

«Медицинские учреждения будущего должны ставить на первое место контроль конечного результата, эффективность работы с точки зрения заботы о пациентах», - считает он.

В ходе дискуссий прошло обсуждение вызовов, с которыми сегодня приходится сталкиваться отечественной системе здравоохранения, основных направлений системы медицинской помощи, требующих модернизации в первую очередь. Участники дискуссий обсудили выстраивание ориентированной на пациента системы здравоохранения и превращение его в надежного партнера государства, помогающего бороться за собственное здоровье.

Особо они остановились на теме онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, ВИЧ-инфекции, сахарного диабета, вопросах восстановления здоровья пациентов после коронавируса, а также обсудили национальную лекарственную безопасность.

Участниками мероприятия была поддержана разработка федерального проекта, нацеленного на борьбу с сахарным диабетом. Также было анонсировано создание цифровой платформы, которая объединит лучшие практики, связанные с медицинской реабилитацией после коронавируса.

В качестве технического организатора мероприятия выступило агентство CDA. Роль официального информационного партнера взял на себя холдинг 1MI.

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