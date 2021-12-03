В Ростове хотят открыть новый автобусный маршрут № 37 до Гребного канала

Департамент транспорта Ростова объявил открытое голосование по вопросу создания нового маршрута, который свяжет Десятый подшипниковый завод, находящийся в западной части Ростова с Гребным каналом на левом берегу Дона.
Автобусный маршрут № 37 должен связать город с Левобережьем и улучшить транспортную инфраструктуру. Голосование будет идти в течение недели до 10 декабря, и отдать свой голос в пользу создания маршрута может любой горожанин, прошедший авторизацию на портале «Активный ростовчанин».
Вместе с этим прозвучало предложение об изменении троллейбусного маршрута № 7, который связывал Сельмаш с Гребным каналом. Теперь его маршрут хотят сократить до Центрального рынка и предлагают на выбор две линии движения — по Буденновскому или Ворошиловскому проспекту. По заявлению дептранса, маршрут собираются изменить в целях полной зарядки аккумуляторов троллейбусов. Предполагается, что изменение маршрута позволит сократить интервал ожидания транспорта. За инициативу можно проголосовать по ссылке.