В Ростове хотят открыть новый автобусный маршрут № 37 до Гребного канала

Вместе с этим прозвучало предложение об изменении троллейбусного маршрута № 7, который связывал Сельмаш с Гребным каналом. Теперь его маршрут хотят сократить до Центрального рынка и предлагают на выбор две линии движения — по Буденновскому или Ворошиловскому проспекту. По заявлению дептранса, маршрут собираются изменить в целях полной зарядки аккумуляторов троллейбусов. Предполагается, что изменение маршрута позволит сократить интервал ожидания транспорта. За инициативу можно проголосовать по ссылке.