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В Ростовской области назвали причину возможного роста взноса на капремонт в 2022 году

3 декабря 2021, 05:09
Фото: pixabay
В Ростовской области из-за подорожания стоимости строительных материалов могут увеличить тарифы на капремонт, заявил глава областного Фонда капремонта Владислав Крюков.

Крюков напомнил, что за последнее время произошел резкий скачок цен на строительные материалы, что отразилось и на работах. Он заявил о необходимости пересмотра тарифа и оптимальным вариантом считает 30 рублей за квадратный метр.

Сейчас стоимость не превышает девяти рублей, поэтому она может увеличиться сразу в три раза. Текущие показатели утвердили в 2018 году и после этого не меняли.

В этом году планируется отремонтировать 1,3 тысячи многоквартирных домов, в следующем — 1,2 тысячи.

Ранее стало известно, что жителей Ростовской области ожидает очередной рост цен на продукты к новогоднему столу.

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