В Ростовской области назвали причину возможного роста взноса на капремонт в 2022 году

Крюков напомнил, что за последнее время произошел резкий скачок цен на строительные материалы, что отразилось и на работах. Он заявил о необходимости пересмотра тарифа и оптимальным вариантом считает 30 рублей за квадратный метр.
Сейчас стоимость не превышает девяти рублей, поэтому она может увеличиться сразу в три раза. Текущие показатели утвердили в 2018 году и после этого не меняли.
В этом году планируется отремонтировать 1,3 тысячи многоквартирных домов, в следующем — 1,2 тысячи.
Ранее стало известно, что жителей Ростовской области ожидает очередной рост цен на продукты к новогоднему столу.