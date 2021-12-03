В Ростовводоканале забаррикадировали входы в офис, где закрылся уволенный гендиректор

Напомним, что в конце ноября был уволен со своего поста гендиректор организации Дмитрий Кубрак, который проработал в этой должности чуть более месяца. Он не согласился с этим решением и, по некоторым данным, забаррикадировался в офисе компании, не пуская нового руководителя.