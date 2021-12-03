rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовводоканале забаррикадировали входы в офис, где закрылся уволенный гендиректор

3 декабря 2021, 14:06
Перед входом в здание Ростовводоканала на улице Максима Горького появились бетонные блоки, которые закрыли проход, сообщили очевидцы в соцсетях.

Рядом горожане заметили сотрудников компании и технику. Недалеко от входа поставили ограждения и натянули специальные ленты.

Появился также знак, что проводятся строительные работы, но какие именно, остается загадкой. В итоге никто не может пройти в офис.

Напомним, что в конце ноября был уволен со своего поста гендиректор организации Дмитрий Кубрак, который проработал в этой должности чуть более месяца. Он не согласился с этим решением и, по некоторым данным, забаррикадировался в офисе компании, не пуская нового руководителя.

Материалы по теме
Ростовводоканал отрицает появление второго разрушительного оползня в БерберовкеАлексей Логвиненко заявил о возможной покупке акций РостовводоканалаАлексей Логвиненко пригрозил экс-руководству Ростовводоканала уголовными делами
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00