В Ростовводоканале забаррикадировали входы в офис, где закрылся уволенный гендиректор

Рядом горожане заметили сотрудников компании и технику. Недалеко от входа поставили ограждения и натянули специальные ленты.
Появился также знак, что проводятся строительные работы, но какие именно, остается загадкой. В итоге никто не может пройти в офис.
Напомним, что в конце ноября был уволен со своего поста гендиректор организации Дмитрий Кубрак, который проработал в этой должности чуть более месяца. Он не согласился с этим решением и, по некоторым данным, забаррикадировался в офисе компании, не пуская нового руководителя.