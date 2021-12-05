Дожди и теплую погоду обещали синоптики жителям Ростова всю неделю

В понедельник, 6 декабря, температура воздуха достигнет максимум +6 градусов. Сообщается, что осадков в этот день не ожидается, скорость ветра достигнет 6 метров в секунду.
Однако уже во вторник, 7 декабря, воздух прогреется до +12 градусов. В этот день ожидаются и кратковременные дожди, будет облачно, а скорость ветра составит 10 метров в секунду. В среду, 8 декабря, столбики ртутного столба будут показывать значение в +11. А вот ветер будет наиболее сильным именно в среду, его скорость достигнет 12 метров в секунду.
В четверг снова пойдут дожди, а температура воздуха опустится до +9. В этот день также сохранится пасмурная погода. Наиболее теплая погода в конце недели будет в субботу, в этот день столбики ртутного столба подниматься на 11 градусов выше нуля. Также суббота станет единственным днём на протяжении всей недели, когда над Ростовом будет светить солнце. Скорость ветра в этот день составит восемь метров в секунду. В воскресенье температура воздуха опустится и термометры покажу значение +8 градусов.