Дожди и теплую погоду обещали синоптики жителям Ростова всю неделю

В четверг снова пойдут дожди, а температура воздуха опустится до +9. В этот день также сохранится пасмурная погода. Наиболее теплая погода в конце недели будет в субботу, в этот день столбики ртутного столба подниматься на 11 градусов выше нуля. Также суббота станет единственным днём на протяжении всей недели, когда над Ростовом будет светить солнце. Скорость ветра в этот день составит восемь метров в секунду. В воскресенье температура воздуха опустится и термометры покажу значение +8 градусов.