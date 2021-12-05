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Почти 12 млн рублей потратят на машины для депутатов и сенаторов в Ростовской области

5 декабря 2021, 10:40
Фото: pixabay
В Ростовской области выберут компанию, которая предоставит автомобили для перевозки депутатов и сенаторов, говорится в материалах госзакупок.

Заказчиком выступает правительство региона. Начальная цена контракта составляет 11,8 миллиона рублей, деньги освоят в следующем году.

Исполнителю предстоит предоставить 15 легковых автомобилей вместе с водителями, мощность двигателя каждого транспорта составит не менее 180 лошадиных сил. Должны быть системы обогрева и кондиционирования воздуха, подушки безопасности, ABS, усилитель рулевого управления.

Стоимость одного часа работы со всеми затратами оценили в 999 рублей. Транспорт предназначен для 13 депутатов и двух сенаторов.

Исполнитель будет заниматься обслуживанием и ремонтом машин. При необходимости работать придется в выходные и праздники.

Ранее стало известно, что власти Ростовской области закупят ковровые дорожки за 1,9 миллиона рублей в 2021 году.

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