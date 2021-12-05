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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за мокрого снега 5 декабря

5 декабря 2021, 11:50
Фото: pixabay.com
В Ростовской области из-за сильного мокрого снега объявлено штормовое предупреждение, информирует региональное МЧС.

Сообщается, что непогода буйствовала в ночь на 5 декабря, при этом опасность сохранится и днем. Сильное налипание мокрого снега на провода и деревья преимущественно будет наблюдаться в северных районах Ростовской области.

Спасатели рекомендуют в этот день быть осторожными, находясь на улице, а по возможности и вовсе не выходить из дома. Парковать транспорт следует, соблюдая особую внимательность. Также дончанам посоветовали избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин.

Напомним, что ранее в регионе буйствовал ураган, который пришел из Турции.

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#Новости#Происшествия
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