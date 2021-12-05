Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за мокрого снега 5 декабря

Спасатели рекомендуют в этот день быть осторожными, находясь на улице, а по возможности и вовсе не выходить из дома. Парковать транспорт следует, соблюдая особую внимательность. Также дончанам посоветовали избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин.