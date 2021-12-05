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Власти в Ростове пригрозили перевозчикам расторжением контрактов по 16 маршрутам

5 декабря 2021, 10:57
Фото: Администрация Ростова
В Ростове-на-Дону могут расторгнуть контракты с перевозчиками, которые обслуживают 16 маршрутов, сообщили в городской администрации.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко провел совещание, на котором обсудили работу общественного транспорта. В том числе затронули вопросы соблюдения масочного режима.

«Проведенные проверки показали, что не все перевозчики выводят на линию достаточное количество транспорта. Если они не исправят ситуацию, то с ними могут расторгнуть контракты», — сказано в сообщении.

Речь идет об автобусных маршрутах № 10, 13, 30, 38, 50, 68, 72, 80, 90а, 92, 92а, 98 и троллейбусных № 6, 7, 10, 14. Местным жителям напомнили, что обращаться по вопросам транспортного обслуживания можно по номеру 8-800-222-76-76.

Напомним, что в Ростове дефицит водителей общественного транспорта достиг 45% в октябре.

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