За сутки в Ростовской области выздоровели 593 пациента, заразившихся COVID-19

За весь период распространения инфекции, в Ростовской области от коронавируса избавились 153 042 жителя региона. При этом по состоянию на 5 декабря число заразившихся инфекцией составило 650 человек.
Сейчас в госпиталях Ростовской области от коронавируса лечатся 3449 человек, из которых 43 заболевших находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на не инвазивной ИВЛ — 295.
Напомним, что ранее власти региона сообщили, что план по вакцинации от коронавируса в Ростовской области выполнили почти на 70%.