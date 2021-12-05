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За сутки в Ростовской области выздоровели 593 пациента, заразившихся COVID-19

5 декабря 2021, 16:38
Фото: pixabay.com
В Ростовской области число выздоровевших людей от коронавируса за сутки составило 593 человека, сообщается на сайте регионального правительства.

За весь период распространения инфекции, в Ростовской области от коронавируса избавились 153 042 жителя региона. При этом по состоянию на 5 декабря число заразившихся инфекцией составило 650 человек.

Сейчас в госпиталях Ростовской области от коронавируса лечатся 3449 человек, из которых 43 заболевших находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на не инвазивной ИВЛ — 295.

Напомним, что ранее власти региона сообщили, что план по вакцинации от коронавируса в Ростовской области выполнили почти на 70%.

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#Новости#Коронавирус COVID-19
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