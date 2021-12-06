Донской завод «Алюминий Металлург Рус» получил льготное финансирование от Сбера

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал о положительном опыте участия Сбера в программах господдержки. За счет этого производители наращивают экспортный потенциал и конкурируют на мировом рынке. За год экспорт алюминиевых сплавов увеличился в 3,6 раза, составив 1,8 миллиона тонн. Стоимость составляет 4,7 миллиарда долларов, этот показатель вырос в пять раз. «Это говорит о том, что промышленная продукция, которую изготовляют в России, пользуется спросом у иностранных потребителей», — прокомментировал Руслан Салимов.