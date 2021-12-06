Донской завод «Алюминий Металлург Рус» получил льготное финансирование от Сбера

Предприятие является крупнейшим на юге страны по изготовлению алюминиевых материалов. Оно присоединилось к программе Минпромторга по повышению конкурентоспособности, по ней и предусмотрено льготное финансирование. Программа подразумевает соблюдение контрагентом нескольких показателей результативности, в том числе ежегодное увеличение объема экспортный выручки.
Объем финансирования достиг 750 миллионов рублей, выданных на три года. Субсидия необходима для компенсации части процентной ставки по кредитам на экспортные договоры. Размер компенсации составляет до 4,5% годовых.
Добавим, что на предприятии используют все виды алюминиевых сплавов. Заказчиками являются организации из нескольких отраслей, в том числе авиационной, космической.
Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал о положительном опыте участия Сбера в программах господдержки. За счет этого производители наращивают экспортный потенциал и конкурируют на мировом рынке. За год экспорт алюминиевых сплавов увеличился в 3,6 раза, составив 1,8 миллиона тонн. Стоимость составляет 4,7 миллиарда долларов, этот показатель вырос в пять раз. «Это говорит о том, что промышленная продукция, которую изготовляют в России, пользуется спросом у иностранных потребителей», — прокомментировал Руслан Салимов.