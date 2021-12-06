Экс-директора «Россельхозцентра» Владимира Саламатина арестовали в Ростове 6 декабря

Ранее в отношении Саламатина было возбуждено дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Следователи считают, что подозреваемый действуя в интересах подконтрольной ему ООО «Семенной ресурс», нанес ущерб государственным учреждениям. Саламатин также являлся заместителем председателя ФГБУ «Госсорткомиссия».
Компания с говорящим названием ООО «Семенной ресурс» принадлежала теще Саламатина. В 2017–2018 годах Владимир Саламатин организовал схему для приобретения без конкурсов пестицидов для сельхозпроизводителей всей Ростовской области. Фирма являлось посредником: продавая чужую продукцию, получала прибыль. Правоохранители установили, что продукцию можно было приобрети напрямую гораздо дешевле. Также стало известно, что пестициды не проходили испытания безопасности и не получали госрегистрации.
Ранее в Москве Саламатина попросили уволиться после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК Рф «Превышение должностных полномочий».
«В отношении Саламатина возбуждено второе уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей» по факту обналичивания им денежных средств с подконтрольного ему ООО «Семейный ресурс» через фиктивные организации», - рассказал источник.
Саламатин под различными предлогами уклонялся от явки на допрос. Однако в конце ноября текущего года он все же приехал в полицию и заявил ходатайство о передаче уголовных дел в СУ СКР по Ростовской области. Стоит отметить, ранее в Следственном комитете возбужденные в отношении него уголовные дела прекращались.
«Саламатин был задержан и помещен в изолятор временного содержания. После чего суд избрал для его меру пресечения в виде заключения под стражу», - добавил источник.