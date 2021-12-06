Экс-директора «Россельхозцентра» Владимира Саламатина арестовали в Ростове 6 декабря

Саламатин под различными предлогами уклонялся от явки на допрос. Однако в конце ноября текущего года он все же приехал в полицию и заявил ходатайство о передаче уголовных дел в СУ СКР по Ростовской области. Стоит отметить, ранее в Следственном комитете возбужденные в отношении него уголовные дела прекращались.