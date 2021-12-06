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Игроки ФК «Ростов» получают от 3 тысяч до 457 тысяч рублей в день

6 декабря 2021, 07:58
Фото: vk.com/fcrostov
Стало известно о размере зарплат футболистов ФК «Ростов», о самых высокооплачиваемых игроках рассказал Salary Sport.

В целом в год для выплаты заработной платы футболистам, ФК «Ростов» тратит немного больше одного миллиарда рублей. А больше всего в год получает центральный защитник Бартоломеу Баштуш, его годовой доход составляет порядка 167 миллионов рублей. В среднем за один день спортсмен получает порядка 457 тысяч рублей.

На втором месте по уровню заработной платы оказался Али Соу, нападающий. Его размер зарплаты составляет 96,7 миллиона рублей. На третьем месте самых дорогих футболистов «Ростова» — японец Кенто Хашимото, в год он получает 81,4 миллиона рублей.

Дмитрий Полоз и Деннис Хаджикадунич ежегодно зарабатывают по 76,3 миллиона рублей. Годовой доход Максима Осипенко равен 72 миллионам. Защитник Денис Терентьев, вратарь Сергей Песьяков и полузащитник Данил Глебов зарабатывают в год 66,1 миллиона рублей.

Самая маленькая заработная плата у молодых игроков - Данила Сухомлинова (2,6 миллиона рублей) и Виктора Мелехина (1,1 миллиона рублей или около 3 тысяч рублей в день). Скандально известный Павел Мамаев в год получает 44,7 миллиона рублей.

Ранее фанаты потребовали «порезать» зарплаты футболистам «Ростова» после проигрыша «Ахмату».

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#Новости#Антонина Каршина#Спорт
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