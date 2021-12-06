Игроки ФК «Ростов» получают от 3 тысяч до 457 тысяч рублей в день

В целом в год для выплаты заработной платы футболистам, ФК «Ростов» тратит немного больше одного миллиарда рублей. А больше всего в год получает центральный защитник Бартоломеу Баштуш, его годовой доход составляет порядка 167 миллионов рублей. В среднем за один день спортсмен получает порядка 457 тысяч рублей.