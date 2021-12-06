Политолог: «Единая Россия» хочет привлечь активистов в партийные ряды

«В настоящее время в руководящих органах появилось много новых кадров, как-либо связанных с партией. Если вы себя продемонстрировали как активист в разного рода проектах социальной важности, то „Единая Россия“ заинтересована в том, чтобы вас привлечь. Если вы — яркий волонтер, вам удаются различные интересные кампании — присоединяйтесь к партийной работе», — цитирует Чеснакова Nashgorod.ru.