Политолог: «Единая Россия» хочет привлечь активистов в партийные ряды

«В настоящее время в руководящих органах появилось много новых кадров, как-либо связанных с партией. Если вы себя продемонстрировали как активист в разного рода проектах социальной важности, то „Единая Россия“ заинтересована в том, чтобы вас привлечь. Если вы — яркий волонтер, вам удаются различные интересные кампании — присоединяйтесь к партийной работе», — цитирует Чеснакова Nashgorod.ru.
Перезагрузка в «Единой России» была начата с возвращения регионов в партию и партии в регионы. Этим мнением поделился руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Идея об избрании глав регионов секретарями региональных отделений крайне важна. Теперь мы можем наблюдать конструктивное взаимодействие с губернаторами», — выразил свое мнение Костин.
Еще он рассказал, что ЕР была расширена практика партийного выдвижения, а чтобы политики и элиты в регионах проявляли интерес к работе на партийных площадках, были реализованы партийные проекты вроде запуска инфраструктурных кредитов для регионов и социальной газификации.
Другим шагом стало выстраивание взаимодействия с фракцией партии в Государственной думе.«Об этом свидетельствуют последние решения на съезде, когда глава фракции стал замсекретаря генсовета, а сама фракция будет ежегодно представлять отчеты на съезде за исполнение народной программы», — сказал он.
Стало более высоким качество взаимодействия ЕР с правительством — как результат, положения народной программы нашли отражение в бюджете.
Константин Костин отметил, что очень важно, что у «Единой России» получилось внедрить современные методы работы с гражданами. Это относится к общественным приемным, народной программе, ежегодным отчетам перед избирателями на всех уровнях. Превосходно показала себя и цифровизация партии.
Как отмечается на портале «Единой России», заканчивая мероприятие, Константин Костин сказал, что в предстоящие несколько лет представители партии приступят к решению двух задач. Во-первых, это исполнение обещаний и реализация положений народной программы. Во-вторых, подтверждение электорального статуса партии и преодоление последствий эпидемии коронавируса в экономике и обществе.