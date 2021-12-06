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В Ростовской области назвали территории с новыми заболевшими коронавирусом

6 декабря 2021, 10:06
Фото: nakaridore/freepik.com
Новую коронавирусную инфекцию выявили во всех городах и районах Ростовской области, такая информация сообщается на сайте правительства региона.

Известно, что наибольшее количество заболевших в Ростове-на-Дону, здесь сегодня болеют 185 человек. В Таганроге и Шахтах болеют по 38 и 35 человек соответственно. Волгодонске немного меньше, 29 человек, в Новочеркасске заражены вирусом 22 жителя.

Среди районов самое большое число заболевших было выявили в Аксайском районе, здесь болеют 18 человек, в Неклиновском районе заражены 16 человек, в Миллеровском - 15. Наименьшее число заболевших Советском районе, здесь билет всего один человек.

За весь период жертвами коронавируса в Ростовской области стали 8936 человек, за сутки от вируса скончалось 33 человека.

Напомним, что за прошедшие сутки также заразились 652 жителя Ростовской области.

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#Новости#Коронавирус COVID-19
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