В Ростовской области назвали территории с новыми заболевшими коронавирусом

Известно, что наибольшее количество заболевших в Ростове-на-Дону, здесь сегодня болеют 185 человек. В Таганроге и Шахтах болеют по 38 и 35 человек соответственно. Волгодонске немного меньше, 29 человек, в Новочеркасске заражены вирусом 22 жителя.
Среди районов самое большое число заболевших было выявили в Аксайском районе, здесь болеют 18 человек, в Неклиновском районе заражены 16 человек, в Миллеровском - 15. Наименьшее число заболевших Советском районе, здесь билет всего один человек.
За весь период жертвами коронавируса в Ростовской области стали 8936 человек, за сутки от вируса скончалось 33 человека.