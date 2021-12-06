В Ростовской области назвали территории с новыми заболевшими коронавирусом

Известно, что наибольшее количество заболевших в Ростове-на-Дону, здесь сегодня болеют 185 человек. В Таганроге и Шахтах болеют по 38 и 35 человек соответственно. Волгодонске немного меньше, 29 человек, в Новочеркасске заражены вирусом 22 жителя.