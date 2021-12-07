Депутат в Ростовской области вышел на пикет против QR-кодов 6 декабря 2021 года

Posted 7 декабря 2021, 13:17
Published 7 декабря 2021, 13:17
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Напомним, что в регионе действует система QR-кодов о вакцинации, без которых не пускают в различные заведения. В том числе не удастся попасть в кафе и рестораны, а также не попасть в торговые центры.
Депутат стоял на пересечении улицы Мира и проспекта Зои Космодемьянской. Он держал в руках плакат, на котором была надпись: «Нам не нужен QR-код».
В соцсетях начались споры на эту тему, некоторые поблагодарили парламентария за этот поступок. Другие высказались за проведение вакцинации и меры профилактики.
Ранее стало известно, что почти 12 миллионов рублей потратят на машины для депутатов и сенаторов в Ростовской области.