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Posted 7 декабря 2021, 06:41

Published 7 декабря 2021, 06:41

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

ДТП

Грузовик дорожников насмерть задавил рабочего в Ростовской области на М-4 6 декабря

7 декабря 2021, 06:41
Фото: Медиахолдинг1Mi. ДТП
В Каменском районе Ростовской области произошла авария, в ходе которой грузовик дорожных рабочих допустил наезд на пешехода, сообщают в ГИБДД Ростовской области.

О происшествии стало известно 6 декабря в 18.10 мск. Авария произошла в Каменском районе на 934 километре автотрассы М-4 «Дон». Сейчас в этом месте проводят дорожные работы.

По предварительным данным, один из рабочих, выполняя свои трудовые обязанности, передвигался на автотранспорте МАЗ «Купава» по закрытой полосе и допустил наезд на пешехода (дорожного рабочего). Водителю 47 лет, сообщают в полиции.

Переходивший дорогу 22-летний мужчина в результате аварии получил смертельные травмы и скончался на месте. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой установят все детали ДТП.

Ранее стало известно, что водителю, устроившему тройное ДТП избрали меру пресечения.

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