Грузовик дорожников насмерть задавил рабочего в Ростовской области на М-4 6 декабря

По предварительным данным, один из рабочих, выполняя свои трудовые обязанности, передвигался на автотранспорте МАЗ «Купава» по закрытой полосе и допустил наезд на пешехода (дорожного рабочего). Водителю 47 лет, сообщают в полиции.