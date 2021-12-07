Грузовик дорожников насмерть задавил рабочего в Ростовской области на М-4 6 декабря

Posted 7 декабря 2021, 06:41
Published 7 декабря 2021, 06:41
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
О происшествии стало известно 6 декабря в 18.10 мск. Авария произошла в Каменском районе на 934 километре автотрассы М-4 «Дон». Сейчас в этом месте проводят дорожные работы.
По предварительным данным, один из рабочих, выполняя свои трудовые обязанности, передвигался на автотранспорте МАЗ «Купава» по закрытой полосе и допустил наезд на пешехода (дорожного рабочего). Водителю 47 лет, сообщают в полиции.
Переходивший дорогу 22-летний мужчина в результате аварии получил смертельные травмы и скончался на месте. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой установят все детали ДТП.