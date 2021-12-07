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Татьяна Минеева стала участником Межрегионального юридического форума в Саратове

7 декабря 2021, 17:22
Межрегиональный юридический форум объединил в Саратове представителей властных структур, ученых, юристов-практиков, а также представителей крупного и малого бизнеса. Мероприятие проводится 7-8 декабря текущего года. Одним из спикеров стала уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева.

Важнейшей идеей форума стала выработка новых эффективных форматов взаимодействия власти и бизнеса, основанных на внимании к интересам сторон.

В ходе пленарного заседания в Саратовской государственной юридической академии выступали представители правительства, научно-экспертного сообщества, прокуратуры Саратовской области, Корпорации развития Саратовской области, члены Ассоциации юристов, Торгово-промышленной палаты, а также предприниматели из субъектов РФ, пишет Vostokmedia.com.

«Сегодня мы общими усилиями определим вызовы времени для бизнеса, услышим и соберем конкретные рабочие решения, которые призваны усилить механизмы стабилизации и развития бизнеса не только в Москве и Саратовской области, но и по всей стране. Столица, как нам известно, – эпицентр реализации кейсов и моделей стабилизации, которые далее распространяются на всю Россию, и она всегда готова к обмену эффективными практиками», – подчеркнула Минеева.

На форуме также взяла слово глава Фонда регионального экономического развития “Инвестиции и регионы”, управляющий партнер FINCOM group, руководитель общественной приемной при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве по вопросам молодежного предпринимательства Анна Кровякова.

«Для нас крайне важно заземлить в Саратове позитивную повестку диалога между государством и предпринимателями. Для нас важно слышать и понимать проблемные вопросы, усматривать в них точки роста и двигаться навстречу друг другу. Мероприятие было сильным, с прекрасными спикерами и участниками дискуссии», – отметила она.

В стартовый день форума для участников работали такие сессии, как "Контроль и надзор: как эффективно выстроить диалог государства с бизнесом?", "Федеральное антимонопольное законодательство. Регуляторика: возможности или ограничения" и другие.

Мероприятие стало отправной точкой для эффективного диалога бизнеса и государства. Повышенное внимание было уделено поиску путей решения насущных проблем и задач в сфере действующего законодательства.

Организаторы и участники положили начало созданию схемы интеграции сторон и приступили к поиску путей решения актуальных и острых проблем бизнеса в России.

В качестве организаторов форума выступили Фонд регионального экономического развития «Инвестиции и регионы», Саратовская государственная юридическая академия, а также Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России".

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