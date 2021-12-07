Татьяна Минеева стала участником Межрегионального юридического форума в Саратове

«Сегодня мы общими усилиями определим вызовы времени для бизнеса, услышим и соберем конкретные рабочие решения, которые призваны усилить механизмы стабилизации и развития бизнеса не только в Москве и Саратовской области, но и по всей стране. Столица, как нам известно, – эпицентр реализации кейсов и моделей стабилизации, которые далее распространяются на всю Россию, и она всегда готова к обмену эффективными практиками», – подчеркнула Минеева.