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Власти в Таганроге заявили о нормализации ситуации с хранением тел умерших в декабре

7 декабря 2021, 14:58
Фото: Соцсети
В Таганроге стабилизировалась ситуация, связанная с нехваткой мест для хранения тел умерших, пишет ТАСС со ссылкой на информацию мэрии.

Ранее из-за неблагоприятной эпидобстановки по коронавирусу возникла критическая ситуация в патологоанатомическое бюро. Горожане в соцсетях заявляли, что из-за недостаточного количества мест тела хранили на улице, хотя официально это не подтверждалось.

Люди предполагали, что у морга развесили баннеры, чтобы скрыть хранящиеся во дворе тела. Эти заявления также были опровергнуты.

Горожане жалуются и на то, что приходится ждать длительное время, чтобы получить тело.

«В данный момент ситуация стабилизировалась. Рассматривается вопрос о закупке холодильного оборудования, этот вопрос решат в начале следующего года», — прокомментировали в мэрии.

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