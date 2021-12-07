Власти в Таганроге заявили о нормализации ситуации с хранением тел умерших в декабре

Ранее из-за неблагоприятной эпидобстановки по коронавирусу возникла критическая ситуация в патологоанатомическое бюро. Горожане в соцсетях заявляли, что из-за недостаточного количества мест тела хранили на улице, хотя официально это не подтверждалось.
Люди предполагали, что у морга развесили баннеры, чтобы скрыть хранящиеся во дворе тела. Эти заявления также были опровергнуты.
Горожане жалуются и на то, что приходится ждать длительное время, чтобы получить тело.
«В данный момент ситуация стабилизировалась. Рассматривается вопрос о закупке холодильного оборудования, этот вопрос решат в начале следующего года», — прокомментировали в мэрии.