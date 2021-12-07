Власти в Таганроге заявили о нормализации ситуации с хранением тел умерших в декабре

Ранее из-за неблагоприятной эпидобстановки по коронавирусу возникла критическая ситуация в патологоанатомическое бюро. Горожане в соцсетях заявляли, что из-за недостаточного количества мест тела хранили на улице, хотя официально это не подтверждалось.