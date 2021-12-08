Сити-менеджер Логвиненко рассказал, откуда в Ростове деньги на новую елку в 2021 году

Однако, спустя совсем немного времени появилась информация, что в Ростове появится елка куда выше первой, ее высота достигнет 24 метров, это рассказал Алексей Логвиненко. Вместе с тем он отметил, что также в столице региона появятся световые арки, инсталляции и скульптуры, а также семь фотозон. На портале госзакупок были открыты заявку на покупку и установку данных декораций, однако, новогоднего дерево не было в их числе.