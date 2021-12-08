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Posted 8 декабря 2021, 14:04

Published 8 декабря 2021, 14:04

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Сити-менеджер Логвиненко рассказал, откуда в Ростове деньги на новую елку в 2021 году

8 декабря 2021, 14:04
Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал откуда власти взяли деньги на новую 24-метровую новогоднюю елку, это стало известно в ходе расширенного планерного заседания в администрации.

Напомним, что в конце ноября глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко поручил установить в городе новогоднюю ель высотой 22 метра. Так, это новогоднее дерево вполне могло стать самым высоким в Ростовской области в 2021 году.

Однако, спустя совсем немного времени появилась информация, что в Ростове появится елка куда выше первой, ее высота достигнет 24 метров, это рассказал Алексей Логвиненко. Вместе с тем он отметил, что также в столице региона появятся световые арки, инсталляции и скульптуры, а также семь фотозон. На портале госзакупок были открыты заявку на покупку и установку данных декораций, однако, новогоднего дерево не было в их числе.

Откуда появилось дерево и сколько оно стоит - загадка, однако ель уже установили на входе в парк Горького, осталось только украсить. Но в ходе пленарного заседания, которое прошло в администрации города, начальник управления культуры Яна Пилявская отметила, что украшение появилось благодаря поддержке Алексея Логвиненко.

При этом сам сити-менеджер отказался от статуса благодетеля, рассказав, что ель появится благодаря тому, что в октябре депутатами были поддержаны резервы в бюджете на приобретение красивых светящихся конструкций.

#Город#Новости
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