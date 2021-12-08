Сити-менеджер Логвиненко рассказал, откуда в Ростове деньги на новую елку в 2021 году

Posted 8 декабря 2021, 14:04
Published 8 декабря 2021, 14:04
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Напомним, что в конце ноября глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко поручил установить в городе новогоднюю ель высотой 22 метра. Так, это новогоднее дерево вполне могло стать самым высоким в Ростовской области в 2021 году.
Однако, спустя совсем немного времени появилась информация, что в Ростове появится елка куда выше первой, ее высота достигнет 24 метров, это рассказал Алексей Логвиненко. Вместе с тем он отметил, что также в столице региона появятся световые арки, инсталляции и скульптуры, а также семь фотозон. На портале госзакупок были открыты заявку на покупку и установку данных декораций, однако, новогоднего дерево не было в их числе.
Откуда появилось дерево и сколько оно стоит - загадка, однако ель уже установили на входе в парк Горького, осталось только украсить. Но в ходе пленарного заседания, которое прошло в администрации города, начальник управления культуры Яна Пилявская отметила, что украшение появилось благодаря поддержке Алексея Логвиненко.
При этом сам сити-менеджер отказался от статуса благодетеля, рассказав, что ель появится благодаря тому, что в октябре депутатами были поддержаны резервы в бюджете на приобретение красивых светящихся конструкций.