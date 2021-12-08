В России возросло количество вакансий для людей с ограниченными возможностями

В текущем году в России появилось более 190 тысяч вакансий, которые подходят для инвалидов. Данный показатель на 140% выше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “Известия”. Половина всех предложений по трудоустройству приходится на Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург.