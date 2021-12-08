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В России возросло количество вакансий для людей с ограниченными возможностями

8 декабря 2021, 17:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В России увеличилось количество вакансий, которые являются актуальными для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые эксперты связывают рост таких вакансий с пандемией коронавируса.

В текущем году в России появилось более 190 тысяч вакансий, которые подходят для инвалидов. Данный показатель на 140% выше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “Известия”. Половина всех предложений по трудоустройству приходится на Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург.

Согласно исследованиям от hh.ru, рост количества сотрудников с ОВЗ стал возможным за счет перехода на онлайн-работу и удаленный режим ввиду пандемии. К иным факторам относят рост материальной государственной поддержки, тенденцию в части инклюзивности.

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