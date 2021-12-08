В Ростове более двух тысяч квадратных метров дорог отремонтировали с 15 ноября

Posted 8 декабря 2021, 17:25
Published 8 декабря 2021, 17:25
Modified 1 октября, 13:21
Updated 1 октября, 13:21
Он также отметил, что дорожные службы используют литую асфальтобетонную смесь, температура которой может достигать до 220 градусов выше нуля. За счет этого из смеси выпаривается лишняя жидкость, а при понижении температуры, асфальт самостоятельно набирает такую плотность, которая является достаточной для дальнейшей эксплуатации.
При этом, по словам сити-менеджера, такая технология дает возможность дорожным службам работать в неблагоприятных погодных условиях, даже при температуре в -10 градусов.
Алексей Логвиненко также рассказал о преимуществах ямочного ремонта. По его словам, главным фактором является высокая скорость его выполнения, благодаря этому восстановление автодорог можно проводить и без остановки транспортного потока.
Сейчас на основании четырех контрактов в Ростове работают четыре транспортные бригады, две из них - в ночное время, а еще две - в дневное. Так, с 15 ноября удалось отремонтировать более двух тысяч квадратных метров дороги.
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