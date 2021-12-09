Ростовчане рассказали, почему в ТЦ пускают по QR-коду от курицы и стиральной машины

Posted 9 декабря 2021, 13:43
Published 9 декабря 2021, 13:43
Modified 1 октября, 15:18
Updated 1 октября, 15:18
Главный санитарный врач региона Евгений Ковалев рассказал, что часть охранников халатно относится к своим обязанностям. Во время проверок людей пропускали по QR-кодам стиральной машины и утюга.
В соцсетях многих подписчиков рассмешила эта ситуация, другие же назвали ее грустной. По их словам, такое происходит из-за отсутствия мотивации у охранников, «которым платят копейки». Они предложили владельцам ТЦ поднять зарплату сотрудникам.
«Удивляюсь, сколько людей склонны к обману. Это же просто в голове не укладывается», — пишут пользователи.
Некоторые подписчики сообщили, что чувствуют себя в безопасности после введения QR-кодов. Они считают эту меру действенной.
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