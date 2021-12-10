rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря 2021, 18:39

Published 10 декабря 2021, 18:39

Modified 18 сентября 2022, 14:31

Updated 18 сентября 2022, 14:31

Депздрав Москвы: Переливание плазмы при коронавирусе является эффективным

Депздрав Москвы: Переливание плазмы при коронавирусе является эффективным

10 декабря 2021, 18:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Переливание плазмы с антителами к коронавирусной инфекции поможет существенно сократить риск летального исхода на 20% и снизить ухудшение состояния в будущем. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Специалисты отметили, что введение плазмы пациентам с коронавирусом от доноров, которые имеют антитела к этому заболеванию, поможет в полтора раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме человека. При этом необходимо знать, что такая плазма не эффективна при заболевании в тяжелой форме. Об этом сообщает RT.

Вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что следующий год станет финальным для пандемии, когда весь мир получит доступ к вакцинам. Тогда все будет зависеть только от поведения граждан.

#Коронавирус COVID-19#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика