Депздрав Москвы: Переливание плазмы при коронавирусе является эффективным

Posted 10 декабря 2021, 18:39
Published 10 декабря 2021, 18:39
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
Специалисты отметили, что введение плазмы пациентам с коронавирусом от доноров, которые имеют антитела к этому заболеванию, поможет в полтора раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме человека. При этом необходимо знать, что такая плазма не эффективна при заболевании в тяжелой форме. Об этом сообщает RT.
Вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что следующий год станет финальным для пандемии, когда весь мир получит доступ к вакцинам. Тогда все будет зависеть только от поведения граждан.