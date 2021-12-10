Депздрав Москвы: Переливание плазмы при коронавирусе является эффективным

Специалисты отметили, что введение плазмы пациентам с коронавирусом от доноров, которые имеют антитела к этому заболеванию, поможет в полтора раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме человека. При этом необходимо знать, что такая плазма не эффективна при заболевании в тяжелой форме. Об этом сообщает RT.