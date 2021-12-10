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Posted 10 декабря 2021, 07:32

Published 10 декабря 2021, 07:32

Modified 1 октября, 14:43

Updated 1 октября, 14:43

В Ростовской области исключат из партии Латышева, у которого нашли золотой туалет

10 декабря 2021, 07:32
В Ростовской области задержанного экс-депутата Виталия Латышева исключат из партии «Единая Россия», говорится на сайте регионального отделения.

Напомним, что Латышеву вменяют хищение денег, которые выделяли на оздоровительную кампанию детей. Эту сумму оценили в 300 миллионов рублей.

СМИ писали, что у парламентария оказался роскошный дом. Он обладает достаточной площадью для размещения бассейна, сауны и санузла, украшенного позолотой.

«Отделение партии считает, что вменяемые ему действия возмутительными и циничными. Если подтвердятся преступления в лагере „Орленок“, Латышев должен понести ответственность», — уточнили в ЕР.

Отмечается, что из партии он будет исключен.

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