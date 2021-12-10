В Ростовской области исключат из партии Латышева, у которого нашли золотой туалет

Posted 10 декабря 2021, 07:32
Published 10 декабря 2021, 07:32
Modified 1 октября, 14:43
Updated 1 октября, 14:43
Напомним, что Латышеву вменяют хищение денег, которые выделяли на оздоровительную кампанию детей. Эту сумму оценили в 300 миллионов рублей.
СМИ писали, что у парламентария оказался роскошный дом. Он обладает достаточной площадью для размещения бассейна, сауны и санузла, украшенного позолотой.
«Отделение партии считает, что вменяемые ему действия возмутительными и циничными. Если подтвердятся преступления в лагере „Орленок“, Латышев должен понести ответственность», — уточнили в ЕР.
Отмечается, что из партии он будет исключен.
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