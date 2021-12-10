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Posted 10 декабря 2021, 06:41

Published 10 декабря 2021, 06:41

Modified 1 октября, 15:18

Updated 1 октября, 15:18

В Ростовской области в октябре от COVID-19 умерло больше людей, чем за весь 2020 год

10 декабря 2021, 06:41
В Ростовской области в октябре 2021 года от коронавируса умерли больше людей, чем за весь 2020 год из-за этих же причин, сообщает Росстат.

Согласно официальной статистике, за октябрь из-за осложнений при COVID-19 скончались 2290 человек. Область оказалась на пятом месте в стране по этому показателю.

Между тем, 2 января 2021 года в правительстве региона заявляли, что в области было 2086 жертв коронавируса. Это получается за весь 2020 год.

Сейчас ежедневно в регионе подтверждают в среднем порядка 30 смертей из-за коронавируса. Заражаются в районе 650 человек за сутки.

Ранее глава Роспотребнадзора высказался о снятии ограничений в Ростовской области в декабре.

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