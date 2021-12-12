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РЭО опроверг рост тарифа на вывоз мусора из-за перемен в транспортировке отходов

12 декабря 2021, 07:56
Фото: pixabay.com
Российский экологический оператор (РЭО) вместе с отраслевыми экспертами опровергли вероятный рост тарифа за вывоз мусора в связи с перераспределением трат регоператоров на транспортировку отходов.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на слова представителя ППК РЭО, которая курирует реформу по обращению с отходами в РФ, это утверждение не соответствует действительности.

Проект, который уже поступил в ФАС и Минприроды РФ, являющиеся уполномоченными органами исполнительной власти, был подготовлен специалистами РЭО после того, как туда обратились регоператоры и была проанализирована правоприменительная практика.

По мнению экспертов, после принятия данного постановления российским правительством перераспределятся траты региональных операторов, которые они несут в связи с транспортировкой отходов путем ввода в строй мусороперегрузочных станций. Плата за вывоз мусора после этого не вырастет, поскольку средства будут перераспределяться внутри тарифа, уточнили в РЭО. На сэкономленные таким образом средства деньги можно затем закупать контейнеры для раздельного сбора отходов. Экспертами отрасли был поддержан данный проект.

На деньги от такой экономии можно будет строить мусороперегрузочные станции, а перераспределенные средства в составе валовой выручки регоператоров дадут возможность увеличить инфраструктуру для раздельного сбора отходов.

Как считают в РЭО, у регоператоров появится возможность делать закупку контейнеров и заниматься обустройством площадок для накопления отходов. Это будет еще один импульс, чтобы снизить отходы, отправляемые на полигоны, и реализовать национальную цель, установленную президентом. С помощью раздельного сбора вернется в производство немалое количество вторичного сырья.

По мнению Ильдара Неверова, общественного бизнес-омбудсмена по экологии и природопользованию аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, такая мера - здравая и назревшая. При этом она не скажется на росте тарифа.

По словам согласного с его точкой зрения генерального директора ППК РЭО Дениса Буцаева, транспортные расходы, наоборот, снизятся, а тариф не вырастет.

«Основная идея проекта заключается в том, чтобы тариф как раз таки не рос», - отмечает он. В результате за счет уменьшения транспортного плеча снизятся расходы региональных операторов. Поскольку появятся мусороперегрузочные станции.

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