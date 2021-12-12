РЭО опроверг рост тарифа на вывоз мусора из-за перемен в транспортировке отходов

По мнению экспертов, после принятия данного постановления российским правительством перераспределятся траты региональных операторов, которые они несут в связи с транспортировкой отходов путем ввода в строй мусороперегрузочных станций. Плата за вывоз мусора после этого не вырастет, поскольку средства будут перераспределяться внутри тарифа, уточнили в РЭО. На сэкономленные таким образом средства деньги можно затем закупать контейнеры для раздельного сбора отходов. Экспертами отрасли был поддержан данный проект.