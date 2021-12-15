В ОНК сообщили о планах заключенных СИЗО «Лефортово» отметить новогодние праздники

Posted 15 декабря 2021, 18:54
Published 15 декабря 2021, 18:54
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
Письма для Сафронова стали настоящим подарком к новогодним праздникам, сказал его правозащитник Хуруджи. Об этом сообщает RT.
Он рассказал о планах на Новый Год Сафронова и других заключенных СИЗО — бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко и экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Сафронов отметит Новый Год селедкой под шубой. Оливье приготовить нельзя, поскольку яйца в передачах не пропускают. А в тюремном ларьке их нет. Также он планирует смотреть по телевизору комедию «Елки» и советские фильмы. На здоровье он не жалуется и читает «Камо грядеши» Генриха Сенкевича.
Бывший замглавы ФСИН Валерий Максименко, который был арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сказал представителям ОНК, что не умеет готовить. И отметил, что в прошлом году тут раздавали по вкусной праздничной котлете.
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, который обвиняется в получении взятки в размере 1,5 миллиарда рублей, ранее осужденный по первому делу о взятках на 12,5 лет лишения свободы, рассказал, что на Новый Год будет смотреть телевизор, потом ляжет спать, а утром встанет и сделает зарядку.
По словам Захарченко, в отличие от других СИЗО, где можно заказать продукты через интернет-магазин ФСИН, в «Лефортово» этого сделать нельзя. Ассортимент тюремного ларька очень скудный, а в кашах попадается шелуха.