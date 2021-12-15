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Posted 15 декабря 2021, 18:54

Published 15 декабря 2021, 18:54

Modified 18 сентября 2022, 14:31

Updated 18 сентября 2022, 14:31

В ОНК сообщили о планах заключенных СИЗО «Лефортово» отметить новогодние праздники

В ОНК сообщили о планах заключенных СИЗО «Лефортово» отметить новогодние праздники

15 декабря 2021, 18:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Арестованный по обвинению в государственной измене советник главы «Роскосмоса», бывший корреспондент изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости» Иван Сафронов находится в СИЗО «Лефортово». Ему вручили 122 письма от родственников и друзей, которые были задержаны для цензуры. Об этом сообщил член ОНК Москвы Александр Хуруджи.

Письма для Сафронова стали настоящим подарком к новогодним праздникам, сказал его правозащитник Хуруджи. Об этом сообщает RT.

Он рассказал о планах на Новый Год Сафронова и других заключенных СИЗО — бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко и экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Сафронов отметит Новый Год селедкой под шубой. Оливье приготовить нельзя, поскольку яйца в передачах не пропускают. А в тюремном ларьке их нет. Также он планирует смотреть по телевизору комедию «Елки» и советские фильмы. На здоровье он не жалуется и читает «Камо грядеши» Генриха Сенкевича.

Бывший замглавы ФСИН Валерий Максименко, который был арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сказал представителям ОНК, что не умеет готовить. И отметил, что в прошлом году тут раздавали по вкусной праздничной котлете.

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, который обвиняется в получении взятки в размере 1,5 миллиарда рублей, ранее осужденный по первому делу о взятках на 12,5 лет лишения свободы, рассказал, что на Новый Год будет смотреть телевизор, потом ляжет спать, а утром встанет и сделает зарядку.

По словам Захарченко, в отличие от других СИЗО, где можно заказать продукты через интернет-магазин ФСИН, в «Лефортово» этого сделать нельзя. Ассортимент тюремного ларька очень скудный, а в кашах попадается шелуха.

#Общество#Новости
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