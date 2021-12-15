В ОНК сообщили о планах заключенных СИЗО «Лефортово» отметить новогодние праздники

Сафронов отметит Новый Год селедкой под шубой. Оливье приготовить нельзя, поскольку яйца в передачах не пропускают. А в тюремном ларьке их нет. Также он планирует смотреть по телевизору комедию «Елки» и советские фильмы. На здоровье он не жалуется и читает «Камо грядеши» Генриха Сенкевича.