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В Сети появились фото военных НАТО на границе Украины с Ростовской областью

15 декабря 2021, 16:19
Фото: pixabay.com
На границе Украины и Ростовской области были замечены представители НАТО, соответствующие фото появились в Интернете, пишет «Новороссия» со ссылкой на телеграмм-канал «Ратник 2-го разряда».

Согласно версии издания, во временно оккупированном ВСУ селе Широкино замечены представители НАТО. На фотографиях узнали помощника генсекретаря НАТО по разведке Дэвида Кеттлера и руководителя Атлантического управления международного секретариата НАТО Капо Россина.

С какой целью прибыли представители Альянса неизвестно, однако возникает вопрос о гарантиях не расширения НАТО на восток.

«Восточнее уже некуда, только если в ДНР», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что страны НАТО наращивают поставки вооружений на Украину, которая ведет боевые действия на Донбассе рядом с Ростовской областью.

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