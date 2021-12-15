Согласно версии издания, во временно оккупированном ВСУ селе Широкино замечены представители НАТО. На фотографиях узнали помощника генсекретаря НАТО по разведке Дэвида Кеттлера и руководителя Атлантического управления международного секретариата НАТО Капо Россина.
С какой целью прибыли представители Альянса неизвестно, однако возникает вопрос о гарантиях не расширения НАТО на восток.
«Восточнее уже некуда, только если в ДНР», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что страны НАТО наращивают поставки вооружений на Украину, которая ведет боевые действия на Донбассе рядом с Ростовской областью.