Автоюрист объяснил, почему некоторые штрафы за проезд на красный незаконны

Большая доля штрафных постановлений включает данные о проезде на запрещающий свет с назначением штрафа 1000 рублей. К постановлениям прилагаются снимки проезда с изображением стоп-линии, но без упоминания о ее существовании в тексте. Об этом сообщает infox.ru.
Отмечается, что при вынесении некорректного постановления ответственность не предусматривается. Однако, эксперт посоветовал не ездить на красный свет, чтобы не пришлось в дальнейшем ничего доказывать. В случае необходимости предоставления доказательств требуется ссылаться на то, что указано в законе.