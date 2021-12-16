Автоюрист объяснил, почему некоторые штрафы за проезд на красный незаконны

Отмечается, что при вынесении некорректного постановления ответственность не предусматривается. Однако, эксперт посоветовал не ездить на красный свет, чтобы не пришлось в дальнейшем ничего доказывать. В случае необходимости предоставления доказательств требуется ссылаться на то, что указано в законе.