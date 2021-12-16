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Автоюрист объяснил, почему некоторые штрафы за проезд на красный незаконны

16 декабря 2021, 19:48
Фото: pxhere.com
Специалист портала “Автовзгляд” Равиль Ахметжанов дал комментарий, почему большая часть штрафов ГИБДД за проезд на красный не является законной. За данное нарушение предусмотрены штрафы или лишение водительских прав.

Большая доля штрафных постановлений включает данные о проезде на запрещающий свет с назначением штрафа 1000 рублей. К постановлениям прилагаются снимки проезда с изображением стоп-линии, но без упоминания о ее существовании в тексте. Об этом сообщает infox.ru.

Отмечается, что при вынесении некорректного постановления ответственность не предусматривается. Однако, эксперт посоветовал не ездить на красный свет, чтобы не пришлось в дальнейшем ничего доказывать. В случае необходимости предоставления доказательств требуется ссылаться на то, что указано в законе.

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