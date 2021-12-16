Дед Мороз, покажи QR-код: как работают в Ростове аниматоры в условиях ограничений

По его словам, количество заказов у тех, кто работает Дедом Морозом в предновогодние дни в этом году заметно сократилось. «Если раньше мы работали и в садиках, и в детских центрах, и на корпоративах, то сейчас детские сады для нас абсолютно закрыты», — сообщил он.
Актер также отметил, что почти вдвое снизилось количество приглашений Снегурочек и Дедов Морозов на новогодние корпоративы: это связано с тем, что после 21.00 банкетные залы и рестораны, где их обычно проводят, не работают. И если для ведущих это не так значительно влияет на доход, то те, кто подрабатывает только исполняя роль Деда Мороза, уже ощутили разницу.
«У нас по большей части остались только личные поздравления, и заказчики практически постоянно спрашивают QR-код о прививке от коронавируса. Приходится сбрасывать, и они как-то проверяют его подлинность», — добавляет респондент.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, что в Ростовской области разрешили проводить корпоративы с танцами в ресторанах и кафе.