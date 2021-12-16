Дед Мороз, покажи QR-код: как работают в Ростове аниматоры в условиях ограничений

Актер также отметил, что почти вдвое снизилось количество приглашений Снегурочек и Дедов Морозов на новогодние корпоративы: это связано с тем, что после 21.00 банкетные залы и рестораны, где их обычно проводят, не работают. И если для ведущих это не так значительно влияет на доход, то те, кто подрабатывает только исполняя роль Деда Мороза, уже ощутили разницу.