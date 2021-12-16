Эксперт назвал сценарий возможной войны в Украине на границе с Ростовской областью

Он также отметил, что строит свои умозаключения на этот счет на основе полученной информации от источников в рядах ВСУ. Он считает, что если сложить все пазлы, то получиться, что украинская армия возможно готовится предпринять попытку «кулаковым» ударом прорвать фронт и занять крупные города — Донецк, Горловку, Макеевку и пр. Таким образом, по мнению эксперта, ВСУ надеется, что Россия не успеет отреагировать, а потом будет уже поздно, так как бомбить города с русским населением Москва не станет.