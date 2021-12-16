Эксперт назвал сценарий возможной войны в Украине на границе с Ростовской областью

По версии издания, ВСУ имеет планы на быстрый прорыв фронта и занятие ключевых городов республик со всеми вытекающими последствиями, это сообщил военный корреспондент издания Дмитрий Стешин.
Он также отметил, что строит свои умозаключения на этот счет на основе полученной информации от источников в рядах ВСУ. Он считает, что если сложить все пазлы, то получиться, что украинская армия возможно готовится предпринять попытку «кулаковым» ударом прорвать фронт и занять крупные города — Донецк, Горловку, Макеевку и пр. Таким образом, по мнению эксперта, ВСУ надеется, что Россия не успеет отреагировать, а потом будет уже поздно, так как бомбить города с русским населением Москва не станет.
По словам Стешина, при таком повороте событий, начнутся уличные бои. По его мнению, это самый жуткий формат войны, которым, кстати, Украина не владеет, а российская армия, наоборот.
Дмитрий Стешин выразил уверенность, что к делу подключаться дипломаты и ситуация перестанет нагнетаться, но вот цена этой войны будет страшной, а количество жертв среди мирного населения — огромным.