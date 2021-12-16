Почта объяснил, что американским политикам уже надоел конфликт на Украине, осложняющий международные отношения. «Возникает вопрос поставок вооружения, возможных конфликтов», — добавил он. Об этом информирует RT.
Конечно же, есть те, кому выгодна напряженная ситуация в восточной части Украины. Также есть политики, заинтересованные в конструктивных взаимоотношениях с РФ и урегулировании конфликтов, добавил профессор. Он также сообщил, что, судя по поведению президента США Джо Байдена, видно его желание искать решение сложившихся проблем. Кроме этого, стабильность важна и для американских республиканцев.
Сам Гетц считает, что, если данный сценарий воплотится в жизнь, санкции США будут смешными в связи с усиленной экономической независимостью России.