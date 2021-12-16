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Политолог оценил заявление конгрессмена Гетца о России и Украине

16 декабря 2021, 19:34
Фото: pxhere.com
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал заявление конгрессмена-республиканца из США Мэтта Гетца. Последний выступил за то, чтобы русскоязычная часть Украины вошла в состав России.

Почта объяснил, что американским политикам уже надоел конфликт на Украине, осложняющий международные отношения. «Возникает вопрос поставок вооружения, возможных конфликтов», — добавил он. Об этом информирует RT.

Конечно же, есть те, кому выгодна напряженная ситуация в восточной части Украины. Также есть политики, заинтересованные в конструктивных взаимоотношениях с РФ и урегулировании конфликтов, добавил профессор. Он также сообщил, что, судя по поведению президента США Джо Байдена, видно его желание искать решение сложившихся проблем. Кроме этого, стабильность важна и для американских республиканцев.

Сам Гетц считает, что, если данный сценарий воплотится в жизнь, санкции США будут смешными в связи с усиленной экономической независимостью России.

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