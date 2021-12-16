Политолог оценил заявление конгрессмена Гетца о России и Украине

Конечно же, есть те, кому выгодна напряженная ситуация в восточной части Украины. Также есть политики, заинтересованные в конструктивных взаимоотношениях с РФ и урегулировании конфликтов, добавил профессор. Он также сообщил, что, судя по поведению президента США Джо Байдена, видно его желание искать решение сложившихся проблем. Кроме этого, стабильность важна и для американских республиканцев.