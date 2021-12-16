«Пятерочка» — лидер в рейтинге любимых продуктовых магазинов

Директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев подчеркивает важность любви потребителей, поскольку она показывает уровень взаимодействия с брендом. Оно включает в себя функциональные, имиджевые, эмоциональные и поведенческие характеристики, которые позволяют оценить отношение к бренду, а также силу эмоциональной привязанности к нему потребителя.