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«Пятерочка» — лидер в рейтинге любимых продуктовых магазинов

16 декабря 2021, 12:22
Фото: 5ka.ru
Торговая сеть «Пятерочка» заняла лидирующую позицию в категории «Продуктовые магазины» по итогам 2021 года.

Как пишет eg.ru, это удалось выяснить в ходе исследования «Любимые бренды россиян» от компании Online Market Intelligence (OMI). За этот год популярность ретейлера выросла на 1 процентный пункт и достигла 20,9%.

Директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев подчеркивает важность любви потребителей, поскольку она показывает уровень взаимодействия с брендом. Оно включает в себя функциональные, имиджевые, эмоциональные и поведенческие характеристики, которые позволяют оценить отношение к бренду, а также силу эмоциональной привязанности к нему потребителя.

Кроме того, Ярцев подчеркнул положительную динамику восприятия «Пятерочки». По его мнению, бренд становится все ближе к главной цели — заслужить доверие гостей.

OMI является одной из ключевых компаний России, предоставляющих комплексные решения для маркетинговых исследований крупнейшим предприятиям мира, входящим в рейтинг Fortune Global 500. Организация начиная с 2010 года опрашивает респондентов, которые выбирают свои любимые бренды в различных категориях.

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