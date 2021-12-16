«Пятерочка» — лидер в рейтинге любимых продуктовых магазинов

Как пишет eg.ru, это удалось выяснить в ходе исследования «Любимые бренды россиян» от компании Online Market Intelligence (OMI). За этот год популярность ретейлера выросла на 1 процентный пункт и достигла 20,9%.
Директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев подчеркивает важность любви потребителей, поскольку она показывает уровень взаимодействия с брендом. Оно включает в себя функциональные, имиджевые, эмоциональные и поведенческие характеристики, которые позволяют оценить отношение к бренду, а также силу эмоциональной привязанности к нему потребителя.
Кроме того, Ярцев подчеркнул положительную динамику восприятия «Пятерочки». По его мнению, бренд становится все ближе к главной цели — заслужить доверие гостей.
OMI является одной из ключевых компаний России, предоставляющих комплексные решения для маркетинговых исследований крупнейшим предприятиям мира, входящим в рейтинг Fortune Global 500. Организация начиная с 2010 года опрашивает респондентов, которые выбирают свои любимые бренды в различных категориях.