Ростовчанам показали, как будет выглядеть левый берег Дона

На сайте ГК можно посмотреть, как будет выглядеть новый парк восточнее стадиона «Ростов-Арена». Его площадь составит 14,5 гектара, проект планировки уже утвердила городская администрации.
На презентации видны городские пространства в будущем парке. Главным из них станет станция канатной дороги, которая свяжет оба берега реки. Всего предусмотрят четыре станции — на Театральной площади, на Зеленом острове и две в левобережной части.
Здесь же откроют торгово-развлекательный комплекс, построят амфитеатр и станцию запуска воздушных шаров. Для любителей спорта заработают ледовый дворец, велотрек, теннисные корты и футбольное поле.
В презентацию включили зоны, где будут играть дети, их сделают в виде пляжа и пиратского корабля. В проекте есть фонтан, болотный сад и пешеходный мост через водный канал.
В самом парке будет большое количество открытых пространств, а ландшафт приближен к природному. Посетители смогут отдыхать в тени за счет того, что застройщик высадит взрослые растения.
Напомним, что рядом с парком может появиться первый микрорайон в левобережной части города. Планируется построить 13 домов и социальную инфраструктуру, в том числе два детских сада с ясельными группами, школу на 1100 мест и поликлинику.