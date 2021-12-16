rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчанам показали, как будет выглядеть левый берег Дона

16 декабря 2021, 10:43
Для жителей Ростова-на-Дону подготовили видеопрезентацию территории, которая появится после благоустройства левого берега Дона, ее подготовила группа компаний «ЮгСтройИнвест».

На сайте ГК можно посмотреть, как будет выглядеть новый парк восточнее стадиона «Ростов-Арена». Его площадь составит 14,5 гектара, проект планировки уже утвердила городская администрации.

На презентации видны городские пространства в будущем парке. Главным из них станет станция канатной дороги, которая свяжет оба берега реки. Всего предусмотрят четыре станции — на Театральной площади, на Зеленом острове и две в левобережной части.

Здесь же откроют торгово-развлекательный комплекс, построят амфитеатр и станцию запуска воздушных шаров. Для любителей спорта заработают ледовый дворец, велотрек, теннисные корты и футбольное поле.

В презентацию включили зоны, где будут играть дети, их сделают в виде пляжа и пиратского корабля. В проекте есть фонтан, болотный сад и пешеходный мост через водный канал.

В самом парке будет большое количество открытых пространств, а ландшафт приближен к природному. Посетители смогут отдыхать в тени за счет того, что застройщик высадит взрослые растения.

Напомним, что рядом с парком может появиться первый микрорайон в левобережной части города. Планируется построить 13 домов и социальную инфраструктуру, в том числе два детских сада с ясельными группами, школу на 1100 мест и поликлинику.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58